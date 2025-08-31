Selección Peruana entrenó en campo de Peñarol con presencia de Carlos Zambrano

La selección peruana realizó este domingo su primer entrenamiento del campo de entrenamiento 1 del Estadio Campeón del Siglo (Peñarol) de Montevideo, para realizar sus labores de preparación para enfrentar, el jueves 4 de setiembre, a Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. La novedad fue la presencia de Carlos Zambrano, quien se integró a los trabajos tras estar ausente por atender asuntos personales.

El técnico Óscar Ibáñez mandó a realizar juego en espacios reducidos y recién mañana comenzará a ir bosquejando su oncena titular., con la presencia de los jugadores que militan en el fútbol extranjero, comenzarán a integrarse al grupo. Se espera a Pedro Gallese, Marco López, Renato Tapia, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Kenji Cabrera, Luis Ramos y Erick Noriega.