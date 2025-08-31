Marcos López anotó golazo de tiro libre en triunfo del Copenhague ante el Randers 5-1

Llegará con la moral en alto. En el marco de la séptima fecha de la Superliga de Dinamarca, Copenhague se impuso por goleada como visitante al Randers 5-1, en el cual nuestro compatriota Marcos López fue titular y se encargó de anotar el primer gol de una magnífico tiro libre, y mañana lunes debe estar arribando a Montevideo, para unirse a la Selección de cara al cotejo contra Uruguay del jueves próximo.

A los 12’ de juego, Marcos López ejecutó un tiro libre desde el borde del área y su gran definición hizo que el balón ingresara por el ángulo superior izquierdo del golero Izzo , dejándolo sin opción, con lo que puso el 1-0 para el Copenhague. Un golazo.

En esta misma etapa, llegaron tres goles más por acción de Youssoufa Moukoko (21’), Mohamed Elyounoussi (40’) y Mohamed Achouri (45’). En el complemento, Florián Danho pudo descontar para Randers (55’), pero en el final del partido, Yoram Zague (90’) decretó el 5-1 definitivo. López estuvo en el campo hasta los 83’, cuando fue reemplazado por Birger Meling y recibió el máximo puntaje de 8.1 de todos los que jugaron.

Copenhague es líder con 16 puntos, superando por un punto al Midtjylland (15) que derrotó al Brondby 3-1, siendo tercero el Aarhus con 13 unidades. El lateral peruano se vislumbra titular ante los uruguayos, por el excelente momento que pasa en su equipo, que además jugará la Champions League, tras lograr su clasificación de forma brillante.