Liverpool le ganó al Arsenal 1-0 y es líder absoluto de la Premier League

En el partido más importante de la tercera fecha de la Premier League, Liverpool le ganó como local 1-0 al Arsenal, y mantiene puntaje perfecto (nueve puntos) que lo coloca como líder en la tabla de posiciones. Se jugó en Anfield.

El único gol del partido lo anotó el húngaro Dominik Szoboszlai cuando ya se jugaban los 83’ al ejecutar un perfecto tiro libre que hizo pasar el balón por encima de la barrera y superar la resistencia del arquero español Raya, que nada pido hacer. Golazo. Arsenal intentó llegar al empate pero el local se defendió bien para mantener la ventaja hasta el final de la contienda.

Otros Resultados: Nottingham Forest 0 West Ham 3; Aston Villa 0 Crystal Palace 3; Brighton 2 Manchester City 1. Principales Posiciones: Liverpool 9; Chelsea 7; Arsenal 6; Tottenham 6; Everton 6; Sunderland 6; Bournemouth 6.