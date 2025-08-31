Esposa de suboficial herido denuncia a Municipalidad de Chorrillos por incumplir apoyo solidario y malos tratos

La esposa del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harry del Carpio Valdés, denunció públicamente a la Municipalidad de Chorrillos por no cumplir con el apoyo solidario prometido para una actividad benéfica, así como por haber sido víctima de malos tratos durante sus gestiones ante la comuna.

El efectivo policial resultó gravemente herido el pasado 4 de agosto durante un enfrentamiento con delincuentes en La Victoria. Desde entonces, permanece en proceso de recuperación, tras haber estado más de 20 días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Promesas incumplidas y trato indignante

Estrella Price, esposa del suboficial, relató que la comuna, bajo el liderazgo del alcalde Fernando Velasco, se comprometió a financiar el pollo necesario para una pollada pro salud —equivalente a 150 porciones y un monto de S/ 874—, con el objetivo de recaudar fondos para costear los tratamientos médicos de su esposo. Sin embargo, el apoyo no fue entregado a tiempo, lo que obligó a la familia a insistir constantemente ante las oficinas municipales.

“El apoyo era para cubrir gastos médicos de mi esposo, pero en lugar de atenderme con respeto, me reclamaron por haber expuesto el caso. Fue muy frustrante”, denunció Price, quien también señaló que recibió malos tratos por parte de una funcionaria del municipio.

Gestión municipal bajo la lupa

El caso no tardó en despertar reacciones entre vecinos y trabajadores de la Municipalidad de Chorrillos, quienes aprovecharon la coyuntura para hacer públicas otras deficiencias en la gestión municipal. En redes sociales, empleados municipales denunciaron retrasos en el pago de sueldos, situación que, según indican, se arrastra desde hace meses.

“Estamos cansados. Nos deben y no nos dan ninguna respuesta clara. La gestión Velasco no solo nos afecta a los trabajadores, también a los ciudadanos que dependen de los servicios municipales”, expresó un trabajador en una publicación de Facebook.

Reacción tardía y sin respuestas claras

Tras la difusión del caso de Del Carpio y las crecientes críticas en redes, la Municipalidad de Chorrillos cumplió con entregar el apoyo comprometido y ofreció disculpas a la familia afectada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a los presuntos malos tratos ni a las denuncias por atrasos salariales.

El suboficial Del Carpio continúa su recuperación con pronóstico reservado y requerirá terapias especializadas en las próximas semanas, mientras su familia sigue enfrentando dificultades económicas en medio de su lucha por justicia y atención digna.