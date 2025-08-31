Erick Noriega tuvo gran estreno con Gremio de titular en empate de visita ante Flamengo 1-1

Mejor debut no pudo tener el peruano Erick Noriega con la camiseta del Gremio de Porto Alegre, siendo titular todo el partido, que empató de visitante 1-1 con el líder del Brasileirao Flamengo en el Maracaná. El ex Alianza Lima actuó de zaguero central y tuvo un puntaje de 8.2, solo superado por su compañero el arquero Tiago Volpi (8.4).

Abrió la cuenta el uruguayo Giorgio De Arrascaeta a los 53’ para el “Mengao”, tras recibir un pase de su compañero Pedro, pero la igualdad para Gremio llegó a los 85’ mediante un tiro penal ejecutado por el arquero Tiago Volpi. Con este resultado, los de Porto Alegre sumaron 25 puntos (puesto 13) y Flamengo sigue líder con 47 puntos