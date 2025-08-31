Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao refuerza la confianza en la población

Desde el pasado 1 de abril estamos trabajando a favor de nuestros más de 7500 agremiados habilitados, por ello con la actual junta estamos reforzando el soporte profesional mediante la entrega de las habilidades , requerimientos importantes para ejercer la carrera . Y asimismo en las coordinaciones de apoyo legal en casos de problemas laborales u hostigamiento .

“Justamente en el Mes del Adulto Mayor y a vísperas de conmemorarse el Día Internacional del Obstetra, hemos afianzado el apoyo social y la entrega de bonos a los obstetras mayores de 65 años , siempre pendiente de aquellos que dieron todo por esta profesión . Asimismo estamos participando de reuniones con la Asamblea de Lima Metropolitana , el Ministerio de Cultura , las Diresa, Diris y la Municipalidad de Pueblo Libre para un trabajo más coordinado», manifestó la decana del Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao, Obsta. Jenny Zavaleta.

De acuerdo con la funcionaria, el trabajo de las obstetras necesita siempre de actualizaciones, por ello realizan diversas capacitaciones , que a su vez servirán para un óptimo desempeño en sus diversos centros de trabajo; reforzado el trabajo de orientación materna y sexualidad segura. “ Realizamos visitas en los hospitales para verificar como vienen realizando sus trabajos para beneficio para la población y si tienen los ambientes adecuados”.

“Para nosotros es vital el trabajo coordinado en promover la lactancia materna exclusiva y segura junto como otras especialidades , priorizando la atención humana y respetuosa hacia las gestantes y las madres que dan de lactar , mas aún porque existe una preocupación acerca de la anemia gestacional y los cuidados post parto. También otra importante labor que cumple el obstetra es la adecuada orientación de la planificación familiar para mejorar con ello los embarazos no deseados y saber más sobre los métodos anticonceptivos mas convenientes. Con ello buscamos que la población tenga confianza y acercamiento al profesional de obstetricia ; mediante campañas de salud y ferias informativas” agregó.