Beto Sánchez suma sus primeros puntos en la RX Copa AVA del Ronex Race 

Estuvo cerca. Beto Sánchez sumó sus primeros puntos en su estreno en la Copa AVA en la clase RX en el Ronex Race. Una inesperada acción en la final lo dejó fuera del podio. De haberlo conseguido hubiera obtenido la Triple Corona en el podio de los triunfadores, Rally, Circuito y Ronex.

Su estreno, este año, generó dudas. Sin embargo, en su tercera ronda es ya la sensación del Ronex Race, que se corre en el circuito de Lurín. La categoría RX tiene la mayor cantidad de pilotos en la partida (12) y ellos brindan un gran espectáculo en la tierra. En la Copa AVA RX compiten autos con motores de 1600 c.c.

El formato de la competencia presenta dos series de cuatro vueltas cada una y consta de una final a seis giros. La primera serie Beto Sánchez domina las primeras vueltas, sin embargo, termina quinto. En la segunda manga, alterna el liderazgo de la prueba con gran rendimiento del Toyota AE86 conocido como Hachi, vuelve a culminar quinto.

En la final, en la última vuelta, cuando todo parecía que lograba su tercer podio en el automovilismo nacional, se pasó en una frenada porque el auto no doblaba debido a que la suspensión delantera estaba muy dura y los frenos estaban muy cargados adelante. No pudo retomar la carrera y lo pasaron todos.

Ronex Race prosigue, con la cuarta fecha, el 21 de setiembre. Cierra la temporada con la quinta y última jornada el 30 de noviembre. El piloto huancaíno deberá, junto a su equipo mecánico, revisar el auto totalmente para buscar su primer triunfo en el Ronex Race.