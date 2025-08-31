Barcelona cede la punta de la Liga de España al empatar de visitante con Rayo Vallecano 1-1

Pudo ser peor su salida a Vallecas. F.C. Barcelona solo alcanzó un empate ante Rayo Vallecano 1-1, y con ello ya no es uno de los que lideran la Liga de España, al jugarse la tercera fecha. Con siete puntos los “azulgranas” quedaron a dos del Real Madrid y el Athletic Club que con 9 unidades comandan las posiciones con puntaje perfecto (tres partidos ganados).

Con un penal polémico que no se pudo revisar en el VAR pues minutos antes el árbitro Busquets Ferrer comunicó a los capitanes de ambos equipos que había fallas de comunicación, el “Barza” se puso adelante por acción de Lamine Yamal sobre los 40’ y con el 1-0 se fueron al descanso.

Sin embargo, en el complemento, Rayo Vallecano se fue seguidamente al arco de García, quien evitó varias ocasiones de gol claras en su pórtico. Pero tras un corner servido por Palazón a los 67’, encontró solo por el sector opuesto a Fran Pérez quien de fuerte remate mandó el balona la red, decretando el 1-1 final.

En otro cotejo importante de hoy domingo, Athletic Club alcanzó una buena victoria de visitante en Sevilla, al ganarle al Real Betis 2-1, con anotaciones de Bartra (60’ autogol) y Paredes (85’), el descuento de Bakambu (97’) para los locales. Loa “vascos” siguen en la cima con 9 puntos a l lado del Real Madrid.

En otros resultados: Celta empató con Villarreal 1-1, mientras Espanyol superó de local ante Osasuna 2-0.