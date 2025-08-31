Presidente Ejecutivo: EsSalud no es ni será botín de nadie. No pertenece a partidos ni a grupos de poder; pertenece a los asegurados.

.

Dr. Segundo Acho: Todos los procesos de contratación y nombramientos están sujetos a auditorías externas e internas.

En mi gestión hemos iniciado un proceso de modernización que busca transformar EsSalud.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, respondió de manera enfática y frontal a las denuncias de corrupción y presunta politización de la seguridad social. Los sindicatos han denunciado presuntas compras sobrevaloradas de equipos médicos, alquileres de locales a precios exorbitantes y la designación de funcionarios vinculados al partido político Alianza para el Progreso (APP).

Al respecto, el Dr. Acho declaró que “ningún cargo en EsSalud se entrega como cuota política”, y sostuvo que todos los procesos de contratación y nombramientos están bajo revisión técnica y sujetos a auditorías externas e internas.

El titular de EsSalud señaló que muchas de las deficiencias actuales no se generaron en la presente administración, sino que son el resultado de los pasivos heredados de gestiones anteriores, donde se acumularon contratos poco sostenibles, deudas millonarias y una infraestructura hospitalaria rezagada frente a la creciente demanda.

“Estamos enfrentando problemas estructurales que llevan años sin resolverse. No podemos ocultar esa realidad, pero lo importante es que ya hemos iniciado un proceso de modernización que busca transformar EsSalud”, señaló.

En ese sentido, destacó que su gestión ha puesto en marcha un plan de inversiones hospitalarias por más de 2,800 millones de soles, orientado a ampliar y renovar la red asistencial en Lima y regiones. “No se trata de promesas, sino de proyectos en ejecución que pronto empezarán a dar resultados tangibles para los asegurados”, puntualizó. Acho precisó que su gestión se caracteriza por mantener un diálogo continuo con todos los gremios de trabajadores, orientado a encontrar soluciones conjuntas bajo una política de puertas abiertas.

En relación a la huelga anunciada para la próxima semana, fue categórico: “No voy a permitir que se utilice a la institución ni a los pacientes como campo de batalla política. Las demandas de los gremios son legítimas y el diálogo siempre estará abierto, pero interrumpir los servicios significa dejar sin atención a millones de asegurados, lo cual es inaceptable”, precisó.

El Dr. Acho también remarcó que su gestión se debe únicamente a los ciudadanos: “EsSalud no es ni será botín de nadie. No pertenece a partidos ni a grupos de poder; pertenece a los asegurados. Mi compromiso es con ellos, y voy a defender esta institución de cualquier intento de politización”.

Finalmente, el presidente ejecutivo hizo un llamado a la responsabilidad de todos los actores involucrados, exhortando a los gremios laborales de su institución a mantener el diálogo antes de iniciar medidas de fuerza. “Entiendo la frustración y reconozco las carencias, pero la salida no es paralizar EsSalud, sino trabajar juntos para fortalecerlo”, concluyó.

Lima, 30 de agosto de 2025