Selección Peruana viajó con rumbo a Montevideo para partido del jueves ante Uruguay

Con la firme convicción de hacer un gran partido el próximo jueves ante Uruguay en el Estadio “Centenario” de Montevideo, estaa tarde viajó rumbo a Montevideo, el plantel de la Selección Peruana con el técnico Óscar Ibáñez a la cabeza con un total de diecisiete jugadores.

Los jugadores Carlos Cáceda, Diego Enríquez (Arqueros), Aldo Corzo, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Luis Abram, César Inga, Matías Lazo (Defensas), Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Piero Cari, Christofer Gonzales, Jairo Concha (Volantes), Kevin Quevedo, Andy Polo y José Rivera (Delanteros), fueron los que viajaron en el vuelo charter rumbo a la capital uruguaya.

Previamente en horas de la mañana, bajo la atenta mirada del entrenador Óscar Ibáñez, el plantel de la Bicolor cumplió con su última práctica en las instalaciones de la Videna antes de partir para suelo uruguayo. Con Piero Cari como la última incorporación, los futbolistas del medio local, culminaron su sexto entrenamiento en territorio nacional.

Los jugadores que militan en el extranjero, se incorporarán directamente a la capital uruguaya desde este domingo, donde el grupo que viajó desde Lima, empezarán sus trabajos, intensificando la parte táctica y ya con el grupo completo que será mañana lunes, óscar Ibáñez ya bosquejará el once titular, para el compromiso ante los uruguayos, pactado a las 6:30 p.m. de jueves 4 de setiembre.