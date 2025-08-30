Real Madrid se afianzó en la punta de la Liga de España al vencer a Real Mallorca 2-1

Real Madrid se afianzó en la punta de la Liga de España...

Por la tercera fecha de la Liga de España, el Real Madrid pudo reaccionar a tiempo, para voltear el partido al Real Mallorca e imponerse por 2-1, jugando de local en el Estadio Santiago Bernabéu, lo cual le permite – por ahora – ser único líder con nueve puntos (tres ganados), a la espera de que jueguen Villarreal y Barcelona, quienes podrían alcanzarlo en la cima.

Mallorca se puso en ventaja a los 18’ por acción de Muriqi a pase de su compañero Torre, sin embargo los merengues lo voltearon en el final de esta etapa, con tantos del turco Arda Güler a los 37’ y del brasileño Vinicius Junior a los 38’, manteniendo esa ventaja hasta el final del compromiso.

Otros Resultados: Alavés 1 Atlético de Madrid 1; Real Oviedo 1 Real Sociedad 0; Girona 0 Sevilla 2. Partidos del Domingo: Celta-Villarreal; Real Betis-Athletic Club; Espanyol-Osasuna; Rayo Vallecano-F.C. Barcelona.