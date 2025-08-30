Presidencia de la República rinde homenaje a Santa Rosa de Lima

La Presidencia de la República rindió hoy el homenaje a Santa Rosa de Lima, indicando que su devoción inspira a instituciones públicas y creyentes de todo el mundo.

«Rendimos homenaje a Santa Rosa de Lima, primera santa y patrona de América, cuya devoción y entrega inspira a instituciones públicas y creyentes en todo el mundo», refiere la publicación.

Como se recuerda, cada 30 de agosto se celebra la Festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la primera Santa de América que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños.

Santa Rosa de Lima es una denominación religiosa que asumió Isabel Flores de Oliva, cuando ingresó a la orden de los dominicos. Nació en Lima, el 30 de abril de 1586 y falleció a los 31 años, el 23 de agosto de 1617.

En reconocimiento a su vida filantrópica, a sus milagros y premoniciones, en 1668, el Papa Clemente IX la beatificó. Un año después, la declaró patrona de Lima y del Perú.

En 1670, el Papa Clemente X la declaró patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Al año siguiente, el 12 de abril de 1671, el mismo Sumo Pontífice la canonizó, fijándose su festividad el 30 de agosto, fecha donde muchos países la recuerdan con los honores correspondientes a su sagrada investidura.