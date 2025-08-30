Oliver Sonne tuvo minutos en derrota del Burnley ante Manchester United 3-2 por la Premier League

El peruano Oliver Sonne ingresó a los 83’ por Larsen en el Burnley, que cayó en el final ante el Manchester United en Old Traford por 3-2 en partido correspondiente a la tercera fecha de la Premier League 2025-2026. El portugués Bruno Fernandes de penal a los 97’ le dio los tres puntos a los “Diablos Rojos”.

Un autogol de Cullen a los 27’ puso arriba al United con el cual se fueron al descanso. En el complemento Burnley igualó con tanto de Foster a los 55’, pero otra vez Mbeumo a los 57’ puso arriba al local. Anthony a los 66’ le dio el empate parcial al Burnley, que lamentablemente en el final no lo pudo sostener y sumó su segunda derrota.

Otros Resultados: Chelsea 2 Fulham 0; Sunderland 2 Brentford 1; Tottenham 0 Bournemouth 1; Wolves 2 Everton 3; Leeds United 0 Newcastle 0.

Partidos del Domingo: Brighton-Manchester City; Nottingham Forest-West Ham; Liverpool-Arsenal; Aston Villa-Crystal Palace.