Ministro Santiváñez instruye al INPE para que disponga reclasificación de internos que tenían celulares durante megaoperativo

En el marco de las acciones inmediatas para reforzar la seguridad ciudadana, el ministro de Justicia y Derechos, Juan José Santiváñez Antúnez, instruyó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que disponga la reclasificación de los internos detectados con celulares durante el megaoperativo ejecutado esta madrugada.

El titular del MINJUSDH ha determinado que se convoque de emergencia a las áreas competentes del INPE para la ejecución de esta medida.

Como se recuerda esta madrugada, por disposición del ministro, el personal del INPE, junto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, llevó a cabo un megaoperativo en los 68 penales del país, detectándose celulares, chips, envoltorios tipo ketes de sustancias prohibidas, entre otros.

Asimismo, ha instruido a que se lleve a cabo la reclasificación de los internos involucrados en el motín ocurrido en el penal de Huacariz en Cajamarca.

El ministro Juan José Santiváñez ha reafirmado que estas acciones tiene como fin reafirmar el orden y la disciplina en el sistema penitenciario, uno de los principales objetivos de su gestión.