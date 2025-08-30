Midis impulsa la inclusión social en Carabayllo y San Miguel

• Ministra Fanny Montellanos inauguró Festival del Adulto Mayor y la Feria Multisectorial de Inclusión y Oportunidades.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, participó en actividades en los distritos de Carabayllo y San Miguel, reafirmando el compromiso del Gobierno con las poblaciones vulnerables, en especial las personas adultas mayores.

Festival del Adulto Mayor en Carabayllo

En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la ministra inauguró el Festival del Adulto Mayor en el estadio Ricardo Palma, evento organizado por el programa Pensión 65 para reconocer la sabiduría, trayectoria y aporte de quienes contribuyeron durante décadas al desarrollo del país.

Durante la jornada se ofrecieron diversos servicios:

• Pago de subvenciones económicas y bancarización (Banco de la Nación).

• Actualización de DNI (Reniec).

• Atención en salud visual (Minsa).

• Información sobre programas sociales (Midis).

• Entrega de platos tradicionales a 500 asistentes (Programa de Complementación Alimentaria).

La ministra, acompañada del alcalde Pablo Mendoza, destacó el aumento histórico de la pensión bimestral a S/350, y señaló que más de 3500 adultos mayores en Carabayllo son beneficiarios de Pensión 65. A nivel nacional, el programa alcanza a 824 351 usuarios.

Feria Multisectorial de Inclusión en San Miguel

Este mismo día, en el Parque El Vivero de San Miguel, Montellanos inauguró la Feria Multisectorial de Inclusión y Oportunidades, con la presencia de sectores del Estado como Salud, Educación, Mujer, Justicia, Producción, Agricultura, Transportes, Cultura y Vivienda, además de programas sociales del Midis.

“Por encargo de la presidenta Dina Boluarte, trabajamos en territorio para garantizar el bienestar de la población. Nuestro compromiso es dejar un país con mejores oportunidades”, indicó la ministra, junto al congresista Roberto Kamiche y autoridades locales.

Visita al comedor popular Divina Pastora

En San Miguel, la ministra también visitó el comedor popular Divina Pastora, que celebra 39 años de servicio. Allí compartió un desayuno con las familias beneficiarias y constató el abastecimiento de alimentos, kits de cocina y subsidios brindados a través del Programa de Complementación Alimentaria.

Actividad adicional en Callao

La ministra Montellanos también participó en el 5. º Festival Picarón Perú 2025, en La Perla (Callao), donde se elaboró el picarón más grande del mundo. Más de 50 maestras picaroneras prepararon y repartieron 5000 porciones gratuitas, en una jornada que promovió la identidad cultural y la solidaridad.