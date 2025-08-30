Maduro amenaza a Trump: «Seremos la pesadilla de EEUU. Si nos ataca, esto será una calamidad, les va ir peor»

Gobernante llanero señaló que Venezuela está lista para defenderse de una eventual agresión de Estados Unidos, luego de que Washington planteara un despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. También anuncia el despliegue de millones de milicianos venezolanos por “amenazas” norteamericanas.

El régimen de Nicolás Maduro respondió con tono desafiante al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, que incluye buques de guerra cerca de las costas venezolanas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Desde Carabobo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que cualquier intento de intervención “se convertirá en la peor calamidad para Norteamérica”.

La alta funcionaria acusó a los sectores “halcones” de Washington de alentar una escalada contra Venezuela y les instó a detener sus provocaciones. “Si se atreven, tendrán una respuesta que los llevará a su propia inestabilidad.

El pueblo venezolano no se rinde y está preparado para defender cada palmo de su territorio”, enfatizó. En paralelo, el gobierno chavista puso en marcha la segunda etapa de alistamiento de milicianos, que busca reforzar la defensa nacional frente a lo que consideran amenazas externas. Según cifras oficiales, en 945 puntos del país se recibirán voluntarios dispuestos a sumarse a la movilización, luego de que en la primera fase se registraran decenas de miles de inscripciones.

El discurso oficial insistió en que Venezuela tiene una tradición “intachable de soberanía y autodeterminación” y que ningún poder extranjero podrá doblegarla. Rodríguez advirtió que la historia ha demostrado la capacidad del país para resistir intentos de dominación y que esta ocasión no será la excepción.

Mientras tanto, la tensión con Washington escala. El gobierno estadounidense ha duplicado a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico internacional. Caracas considera esa medida una acción hostil y sostiene que cualquier operación militar solo traerá consecuencias desestabilizadoras para todo el continente.