Jefe del INPE: «Detendremos las extorsiones que estén organizando desde las cárceles»

Acción conjunta con la PNP y Ministerio Publico permitió incautar celulares y droga

Por disposición del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, se realizó la madrugada del sábado 30 de agosto del presente, el Megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país, con el objetivo de erradicar los actos ilícitos que pudieran estar organizándose desde las cárceles.

La acción busca contribuir a la seguridad ciudadana, y fue supervisada por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco quien señaló que se detendrá los casos de extorsión que se estén organizando desde las cárceles.

“Al detectar a estos internos, no duraremos en gestionar los traslados a otros penales de mayor contención y en provincia para alejarlos de su entorno”, anunció.

En esta importante megaoperativo también participó, el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baldeón Vásquez quién destacó la articulación del Ministerio Público y la Policía Nacional junto al Instituto Nacional Penitenciario para detener a las organizaciones criminales.

Ambas autoridades, junto a agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE, efectivos de la Policía Nacional del Perú, y representantes de la Fiscalía recorrieron los pabellones del Establecimiento Penitenciario Ancón I.

El titular del INPE agregó que entre otras medidas que viene adoptando su gestión se encuentra la intensificación de las revisiones a los penales. “Todos los días estamos entrando a revisar las celdas de los internos”, indicó.

También enfatizó el cambio de los directores regionales del INPE a nivel nacional como una acción para fortalecer la seguridad, el orden y la lucha contra la corrupción. La acción de seguridad dio como resultado la incautación de celulares, chips, envoltorios tipo ketes de sustancias prohibidas, entre otros.

En simultáneo, agentes penitenciarios junto con el Grupo de Operaciones Especiales del INPE, se desplazaron por los distintos ambientes de los establecimientos penitenciarios del país y realizaron la búsqueda exhaustiva de artículos y sustancias ilícitas en áreas como patios, pasadizos, celdas, cocinas, así como la revisión corporal a la población penal, cumpliendo los protocolos respectivos. También participaron efectivos policiales y representantes del Ministerio Público.

El megaoperativo de seguridad se desarrolló en el marco de la política institucional de Seguridad en Acción. De esta manera, el INPE reafirma su compromiso por el orden y control de las cárceles peruanas, además de fortalecer el principio de autoridad.