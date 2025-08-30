Boicot contra la privatización del Mercado de Frutas

Los comerciantes del Mercado de Frutas denunciaron que la Municipalidad de La Victoria, por intermedio de la Comisión Especial de Privatización del Mercado N° 2 de Frutas (CEPRI), intenta sacar de este proceso a la Asociación de Defensa y Modernización con la finalidad de desconocer todo lo avanzado legal y administrativamente y que el caos continúe bajo una muy cuestionada administración del establecimiento.

Algo que llamó la atención de los comerciantes es la presencia de la congresista Kira Alcarraz, quien acompañada del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, visitó el mercado hace unos días. Ellos consideran que la parlamentaria a tomado partido por la posición de la comuna mientras que el administrador del mercado, Willy Cuadros, es investigado por el delito de extorsión agravada, el Ministerio Público pide para él 15 años de cárcel y el Poder Judicial fijo para el 30 de diciembre la lectura de sentencia.

“Yo como comerciante y ciudadano, así como mis compañeros, nos hemos visto sorprendidos por la Municipalidad de La Victoria y la Comisión Especial de Privatización del Mercado (CEPRI). A fines de julio presentan una notificación y aprueban una propuesta de “inaplicabilidad” de la Ley 26569, Ley de Privatización, dada por el presidente Fujimori dice que este proceso se lleva a cabo mediante una personería jurídica, entonces la pregunta es ¿cuál es el interés de la municipalidad en buscar la división entre los comerciantes”, explicó comerciante Vladimir Jiménez declaró a diario UNO

Reveló que la congresista Kira Alcarraz visitó el mercado, pero recordó que los parlamentarios deben reunirse con todos los comerciantes y que los padres de la patria deben fijarse en el interés público y no particular. “Incluso yo voté por ella, pero bueno, miren como me paga. Todos sabemos que la Ley de Privatización está dirigida a la personería jurídica que en este caso es la Asociación de Defensa y Modernización y no existe otra asociación que tenga la fuerza de este grupo, somos la más grande asociación de comerciantes y solo nos quieren dejar de lado”, dijo Jiménez.

DOCUMENTOS AMENAZANTES

Un hecho que alarmó a los comerciantes es que empezaron a llegar notificaciones de la CEPRI exigiendo los datos de los dueños de los puestos y sin mayor explicación, en estos documentos se les amenaza con que sus puestos serán declarados libres.

“ Quién se beneficio con esta demora. Todos sabemos que es el actual administrador, Willy Cuadros.

Recordemos que la Asociación de Defensa y Modernización del Mercado de Frutas canceló la hipoteca que contrajo la comuna victoriana al empeñar el mercado y continúa un proceso ante el Décimo Juzgado Constitucional en relación a este establecimiento.