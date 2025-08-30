Bayern Múnich sigue de líder de la Bundesliga al vencer al Augsburgo 3-2 de visitante

El vigente campeón de la Bundesliga Alemana, Bayern Múnich, logró su segunda victoria en la temporada 2025-2026, al vencer ajustadamente al Augsburgo de visitante por 3-2, tras ir ganando cómodamente 3-0. Los “Bávaros” sumaron 6 puntos y junto al Eintracht Frankfurt comandan la tabla.

Bayern Múnich se puso arriba con tres goles anotados por Gnabry a los 28’, el colombiano Luis Díaz a los 45’ y Olise a los 48’. Sin embargo, Augsburgo reaccionó y descontó dos veces por acción de Jakic a los 53’ y Komur a los 76’.

Otros Resultados: Hoffenheim 1 Eintracht Frankfurt 3; Leipzig 2 Heidenheim 0; Stuttgart 1 Borussia Monchengladbach 0; Werder Bremen 3 Bayer Leverkusen 3. Partidos del Domingo: Wolfsburgo-Mainz; Borussia Dortmund-Unión Berlín; Colonia-Friburgo.