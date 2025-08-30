Alianza Universidad logró vital triunfo ante Los Chankas en Huánuco por 2-1

Con un golazo de Rick Campodónico a los 97’ de juego, Alianza Universidad le volteó el marcador a Los Chankas de Andahuaylas por 2-1, sumando puntos valiosos que por ahora lo sacan de zona del descenso al llegar a 21 puntos en la tabla del Acumulado. Este partido desarrollado en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, era pendiente de la sexta fecha del Torneo Clausura, y el arbitraje de Víctor Cori.

Abrió la cuenta la visita por acción del argentino Franco Torres a los 7’ en un rápido contragolpe del elenco andahuaylino. Sin embargo, en el complemento el local lo pudo dar vuelta con los tantos del ecuatoriano Joffre Escobar a los 66’ y de Rick Campodónico con un zurdazo letal a los 97’ y darle la victoria a los huanuqueños.