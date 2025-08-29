Vincez sorprende con una bachata junto a Boris Silva

Tras irrumpir en las listas virales con el éxito “Pensando En Ti”, Vincez continúa consolidándose como una de las voces más prometedoras de la nueva ola latinoamericana y llevando el nombre del Perú al mundo. Esta vez une fuerzas con su amigo y colega, el artista tropical y productor peruano-estadounidense Boris Silva, para presentar “Llueve”, una bachata romántica con fusión urbana y una atmósfera intensa que explora, con una lírica evocadora, el amor y el desamor.

Vincez y Boris comparten casa editorial en Estados Unidos y han compuesto juntos más de 100 canciones, complicidad que se plasma en esta nueva propuesta. “Llueve” combina lo melódico y lo comercial con el sello personal de ambos artistas. La composición estuvo a cargo de Vincez y Boris Silva, con la colaboración de Stefano Cedeño (Makano, Farina) y David Fajardo López (Daddy Yankee, Rauw Alejandro), uniendo talentos de distintos países en una producción auténtica.

“Esta canción nació de conversaciones largas y de la complicidad de años componiendo juntos. Queríamos una bachata que duela”, comenta Vincez.

“Llueve es el soundtrack de esas historias ambiguas que uno quiere terminarlas y, al mismo tiempo, revivirlas haciendo un viaje al pasado”, añade Boris Silva.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip con calidad cinematográfica rodado en Miami, además de piezas especiales para redes sociales grabadas en locaciones paradisíacas como Isla Culebra (Puerto Rico), Jamaica, Medellín, Cali y las Islas Vírgenes Americanas.

Con “Llueve”, Vincez y Boris Silva reafirman su lugar en la escena musical internacional, apostando por una bachata fresca, moderna y cargada de sentimiento.