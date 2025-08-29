Tottenham Hotspur contrató a neerlandés Xavi Simons por 60 millones de euros

Tottenham Hotspur anunció ayer viernes el fichaje del neerlandés Xavi Simons, procedente del RB Leipzig de Alemania, a cambio de 51 millones de libras (60 millones de euros). El internacional de 22 años firmó contrato por cinco temporadas con opción a dos más y vivirá su primera experiencia en la Premier League.

El club londinense aceleró su incorporación después de que Heung-min Son partiera a la MLS este verano, James Maddison quedara fuera gran parte de la campaña por lesión de rodilla y el frustrado fichaje de Eberechi Eze, quien finalmente se unió al Arsenal.

“Estoy muy contento y no puedo esperar para empezar. He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Es un gran equipo y cuando conocí a Thomas (Frank) supe directamente que este era el sitio correcto para mí. Traeré talento, trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible por ganar”, declaró Simons en su presentación.