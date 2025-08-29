Taiwán aprueba el plan “Turismo 2030” para impulsar el turismo

El Consejo de Desarrollo Nacional aprobó hoy día 28 de agosto en reunión plenaria el plan del Ministerio de Transportes denominado “Turismo 2030”. Sus objetivos principales son atraer a más viajeros internacionales, reforzar el turismo interno con más estancias y elevar el gasto medio diario de los visitantes, con una meta de crecimiento anual del 2 % al 4 % por persona. Con esta estrategia de “cantidad y calidad a la vez”, se pretende que el valor de la industria turística alcance el billón de dólares taiwaneses en 2030.

El Consejo explicó que el plan se articula en cuatro grandes estrategias: “Marca turística global para atraer visitantes”, “Cien destinos destacados por todo Taiwán”, “Integración de múltiples modalidades de viaje” y “Mejora del valor de los destinos turísticos inteligentes”. Para ello, la Oficina Nacional de Turismo creará la Fundación Instituto de Investigación y Formación Turística de Taiwán, con el fin de impulsar la marca “Taiwán Turismo 3.0” y llevar a cabo campañas temáticas de promoción. Asimismo, se buscará expandir nichos como el turismo de lujo, los cruceros, los viajes de congresos y exposiciones (MICE) y el mercado de los nómadas digitales, con el propósito de aumentar el gasto diario medio de los visitantes internacionales entre un 2 % y un 4 % cada año.

En cuanto al turismo interno, se pondrá en marcha el programa “100 destinos destacados de Taiwán”, basado en recursos locales singulares. También se impulsará un turismo diversificado y equilibrado con rutas verdes, culturales, hakka, indígenas, agrícolas y de lujo. En paralelo, se desarrollará una plataforma digital de gestión de destinos inteligentes, se modernizarán los centros de información turística “i-Center” y se integrarán soluciones digitales en la gestión, los servicios y el marketing.

El Consejo de Desarrollo Nacional subrayó que el mercado turístico mundial se está recuperando tras la pandemia, con un repunte especialmente fuerte en Asia. El plan busca aprovechar esa dinámica recurriendo a la tecnología digital para mejorar la calidad de los servicios y atrayendo visitantes internacionales mediante congresos, conciertos y competiciones deportivas internacionales, al tiempo que se fomenta el turismo nacional.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=161367