SEMICON Taiwan bate récords y se consolida como cita clave de la industria mundial de semiconductores

La feria internacional SEMICON Taiwan abrirá sus puertas el próximo 10 de septiembre con cifras históricas: más de 1200 empresas procedentes de 56 países ocuparán 4100 estands y se espera la asistencia de 100 000 visitantes. El evento, organizado por la Asociación Internacional de la Industria de Semiconductores (SEMI), reflejará la importancia de Taiwán en la cadena de suministro global y contará con la presencia de los principales fabricantes de memoria —SK Hynix, Samsung y Micron— cuyos directivos compartirán escenario por primera vez.

Además de figuras clave de la industria, como los consejeros delegados de NXP (Kurt Sievers) e Infineon (Jochen Hanebeck), también participarán directivos de DENSO, mientras que altos cargos de TSMC y ASE Group dirigirán un “coloquio junto al fuego”. Uno de los invitados más esperados será Hiroshi Ishiguro, conocido como el “padre de los robots humanoides” en Japón, que expondrá cómo la revolución robótica está transformando el panorama tecnológico global. La edición de este año se ampliará a la categoría de “Semana Internacional del Semiconductor”, con foros celebrados los días 8 y 9 de septiembre previos a la inauguración oficial.

La feria pondrá el foco en las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA), la automoción y la robótica, con innovaciones en integración de sistemas, empaquetado avanzado, miniaturización, 3DIC, chiplets, empaquetado en paneles (FIPLP), fotónica de silicio, memorias de gran ancho de banda (HBM) y redes de alimentación traseras. También se lanzará oficialmente la Alianza de Fabricación Avanzada 3D IC, con cuatro grandes misiones: fomentar la cooperación industrial, reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, promover estándares comunes y acelerar la comercialización de nuevas tecnologías. Este año habrá un récord de 17 pabellones nacionales, con estrenos de Canadá, Costa Rica, Lituania, Suecia y Vietnam, subrayando la centralidad de Taiwán en la industria mundial.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=160697