Se presentó Novena Edición de la Carrera 8K «Por una Infancia Feliz» en San Borja

Se presentó lo que será la Novena Edición de la Carrera 8K “Corriendo por una Infancia Feliz”, bajo la conducción de la Directora Nacional, Nancy Martínez, que será a beneficio de Aldeas Infantiles SOS-Perú, y se efectuará alrededor del Pentagonito – San Borja, el domingo 26 de Octubre desde las 7:30 a.m.

La colaboración regular de los participantes será 54.90 nuevos soles, que dará derecho a bolsa deportiva, polo oficial y medalla conmemorativa. Los participantes tendrán la satisfacción por la actividad deportiva y por colaborar con los niños necesitados de nuestro país, que son cuidados en gran trabajo por Aldeas Infantiles SOS-Perú.

En la foto aparecen Patrick Arciniegas (Gerente Isopetrol), Cayetana Chirinos (destacada atleta velocista), Jorge Arriola (Embajador) y Nancy Martínez (Directora Nacional). Felicitaciones.