PRODUCE: PBI pesquero creció 34.8 % en julio de 2025 por la mayor captura de anchoveta

Se estima que en dicho mes el sector pesquero contribuyó desde la parte extractiva y transformativa con S/ 285 millones (a precios constantes), aportando con el 0.6 % al PBI nacional.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) anunció que, en julio del 2025, el PBI pesquero extractivo creció en 34.8 %, impulsado por la buena captura del recurso anchoveta para Consumo Humano Indirecto (CHI).

El titular de PRODUCE, Sergio González Guerrero, sostuvo que, gracias a este resultado, se estima que en julio el sector pesquero contribuyó desde la parte extractiva y transformativa con S/ 285 millones (a precios constantes), aportando con el 0.6% al PBI nacional.

Asimismo, indicó que el volumen total del desembarque pesquero en dicho mes alcanzó las 369.2 mil toneladas, significando un importante aumento de 97.7% con relación a lo registrado en julio de 2024 (186.7 mil TM).

“Este resultado se debió principalmente por la mayor pesca de anchoveta para CHI (zona norte-centro), la cual se desarrolló sin contratiempos y de manera responsable”, añadió.

Desembarques de CHD y CHI

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, señaló que, respecto al aporte del desembarque para CHI, alcanzó un total de 292.1 miles de toneladas de anchoveta, lo que representó un incremento del 645.2 % respecto a lo registrado en julio de 2024 (39.2 miles de toneladas).

Este crecimiento se debió principalmente por la mayor actividad extractiva registrada en la zona norte-centro, destacando los puertos de Malabrigo (31.2 %), Callao (16.4 %), Tambo de Mora (13.1 %), Paracas (8.0 %) y Chimbote (7.5 %), que en su conjunto representaron el 76.1 % del total de la pesca de CHI.

En tanto, el desembarque destinado al CHD registró 77.1 mil de TM. Los recursos que destacaron con un incremento en su extracción fueron: bonito (+22.1%), barrilete (+92.1%) y langostino (+12.3%).