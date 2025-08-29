Presidente Lai Ching-te defiende en Taipéi la cooperación regional y el plan de paz en la apertura de la 53a Asamblea de Parlamentarios de Asia-Pacífico

La 53ª Asamblea de Parlamentarios de Asia-Pacífico (APPU, siglas en inglés) se inauguró en Taipéi con un discurso del presidente Lai Ching-te, quien defendió la importancia del foro como herramienta para reforzar la cooperación regional. Lai presentó el “plan de los cuatro pilares para la paz”, que incluye el aumento del presupuesto de defensa, la diversificación económica para reducir la dependencia de China continental, la promoción de los valores democráticos y la disposición a mantener un diálogo con Pekín en condiciones de igualdad.

El mandatario también anunció dos ejes adicionales: intensificar la cooperación con aliados diplomáticos y socios como Japón, Estados Unidos y Australia, y utilizar el marco de la APPU para estrechar vínculos con parlamentos asiáticos. Según Lai, la unidad y el trabajo conjunto permitirán a la región avanzar en prosperidad y resiliencia frente a los desafíos actuales.

La reunión contó con la participación de delegaciones de Palaos, Islas Marshall, Tuvalu, Japón, Guam y las Islas Marianas del Norte, además de parlamentarios taiwaneses de diversos partidos. El presidente del Yuan Legislativo, Han Kuo-yu, destacó la experiencia de Taiwán en ámbitos como el cambio climático y la prevención de desastres, y pidió apoyo para la inclusión internacional de la isla. Han argumentó que la participación activa de Taiwán en foros globales contribuiría a fortalecer la capacidad de respuesta mundial y a generar beneficios concretos para la comunidad internacional.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=161375