Las finales de Automovilismo de los Campeonatos Nacionales serán en Provincias

En una noche de glamour, en la tribuna norte del Estadio Nacional, con presencia de los principales automovilistas, se conoció las ciudades sedes de las finales de los Campeonatos Nacionales; en un emotivo discurso, Samuel Huamán Lázaro, presidente de la Federación, anunció las ciudades que recibirán a las pruebas que bajarán el telón de la temporada 2025.

Con un show musical que representaba a cada ciudad sede, se oficializó que la Final del Nacional d Rally se correrá en el Valle del Mantaro entre el 5 y 7 de diciembre, mientras que el Circuito acabará en el autódromo de Tacna, el 29 de noviembre; la final de la Aceleración (Piques) se correrá en el autódromo de la Chutana (Lima) el 14 de diciembre y el Autocross se disputará en Arequipa el 20 de diciembre.

En la ceremonia también se reconoció a deportistas que destacaron a nivel nacional e internacional, entre los homenajeados figuran; Ramón Ferreyros, Nicolás Fuchs, Ricardo Dasso, Raúl Orlandini, Christian Kobashigawa, Tito Pardo, Eduardo Castro, Luis Alayza, Mario Hart, Daniela Oré, Verónica Peyón, Juan Pedro Cilloniz, Gustavo Medina, Richard Palomino, Elvis Aguilar y Aníbal Aliaga.

También se reconoció al señor Federico Tong, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Policía Nacional del Perú, por su gran apoyo al automovilismo peruano; además se rindió homenaje a Luis Fischer, ex presidente de la Federación y a los oficiales de ruta: Lidia Cristóbal, los hermanos Alberto y Roger Arizanca y Ciro Rojas por tu destacada labor anónima en el desarrollo del deporte motorizado.