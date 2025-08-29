Jairo Concha: «Me estoy preparando para tener la opción de jugar de titular ante Uruguay y Paraguay»

Jairo Concha, jugador de Universitario y llamado a la selección peruana, mostró su felicidad por su convocatoria y señaló que estaba buscando la oportunidad de regresar a la bicolor. Además, apuntó que está preparándose por si se le da la opción de jugar como titular en estos dos partidos ante Uruguay y Paraguay.

“Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Claramente estoy atento por si me toca jugar alguno de estos dos partidos. Espero que se me dé mi debut oficial con la Bicolor, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé”, remarcó Concha.

Añadió: “Tuve una reunión con el técnico Ibáñez y el mensaje es el que le da a todos, que por algo estoy en la selección, que ha visto las cualidades que puedo aportar al equipo. La posición en la que me está poniendo ahora es de enganche, media punta o si no también de 8, de doble contención que creo que el sistema que emplea, también se me acomoda para mis cualidades. Donde me pongan yo voy a tratar de dar lo mejor para el equipo”.

Por otro lado, detalló que viene siendo una de sus mejores temporadas y espera ayudar al combinado nacional. “Me siento bien, creo que es el año donde me siento mucho más cómodo. Se me están dando mejor las cosas a nivel personal y colectivo. También me siento más maduro, más preparado. Puedo aportarle al equipo, darle mis cualidades. Lo único que estoy esperando es la oportunidad y estoy trabajando para que se me dé”.

Finalmente sobre la opción de jugar en el exterior apuntó: “Esa es una meta que tengo desde muy pequeño. Hasta ahora no se me ha podido dar, pero espero que en algún momento se me dé. Yo trabajo para eso, para estar en la selección, para poder en algún momento jugar en el extranjero, pero ahora estoy enfocado en lo que es por lo pronto ahora la selección y después lo que queda con mi equipo que creo que también tengo algún que otro objetivo por cumplir aún”.