Iquitos: amenazan matar a periodistas, exgobernador de Loreto y su esposa la Congresista Rosío Torres

Meléndez y Torres lanzan a troles y matones contra la prensa de Iquitos. Federación Peruana de Periodista pide apoyo de PNP y Fiscalía. En carta notarial amenazante, la congresista de APP le advierte a periodista Carlos Neyra que no se responsabiliza si le pasa algo.

 Fiscal de la Nación dispone investigar a fiscales de Loreto que limpiaron a Meléndez de investigaciones. Un asistente de fiscal tiene hotel de dos millones de dólares.

Tras la publicación del Diario UNO sobre diversos hechos delictivos cometidos durante la gestión del exgobernador de Loreto, Fernando Meléndez Celis, y de su esposa, la congresista de APP Rosío Torres Salinas, ambos reaccionaron arremetiendo contra periodistas de Iquitos, a quienes amenazaron con interponer denuncias judiciales, además de promover hostigamiento mediático a través de simpatizantes y allegados de la pareja Meléndez-Torres.

TESTIMONIOS

De acuerdo con testimonios recogidos por este diario de periodistas que laboran en Iquitos, Yurimaguas y Lima, existe preocupación por las misivas intimidatorias enviadas por la pareja Meléndez-Torres.

Ante esta situación, la directiva de la Federación de Periodistas del Perú (FPP) emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por la posibilidad de que el periodista Luis Ramos Tenazoa u otros hombres de prensa puedan sufrir atentados contra su vida, recordando el caso del colega Raúl Celis, asesinado por sicarios.

La reacción hostil de Meléndez, exautoridad regional y actual candidato al GORE Loreto, se originó luego de que este diario publicara diversas investigaciones que lo vinculan con actos de corrupción y otros delitos durante su gestión en el Gobierno

Regional de Loreto. Por estos hechos, el Ministerio Público abrió tres carpetas fiscales en las fiscalías de Crimen Organizado, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios. Esta última fue remitida a la Fiscalía de la Nación para que se acumule a la investigación seguida contra la congresista Rosio Torres, acusada del recorte de sueldos a sus trabajadores.

FPP SE PRONUNCIA

La FPP expresó su respaldo al periodista Luis Ramos y exigió la inmediata intervención del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú, a fin de otorgarle garantías personales para salvaguardar su vida e integridad física. “Demandamos a las autoridades competentes que otorguen con carácter de urgencia las garantías personales solicitadas”, señala el pronunciamiento.

Otro periodista víctima de las acciones intimidatorias de la pareja Meléndez-Torres es Carlos Neyra Cisneros, quien ha recibido cartas notariales con la finalidad de silenciarlo.

En una de las misivas, la congresista Rosío Torres deslinda cualquier responsabilidad frente a un eventual atentado contra Neyra, el hombre de prensa que inició las indagaciones publicadas en la revista digital www.jueztv.com

FISCAL BAJO LUPA

Al cierre de esta edición, se conoció que la fiscal decana de Loreto, Mery Aliaga

Rezza, anunció el inicio de una investigación contra la fiscal anticorrupción Celina

Otero y otros magistrados, por el archivamiento de varias carpetas fiscales relacionadas al exgobernador Fernando Meléndez Celis, quien registra un total de 171 investigaciones.

DATOS. TRASCENDIÓ que la fiscal de la Nación dispuso el envío de una comitiva integrada por tres fiscales para recabar mayores detalles de las pesquisas contra la exautoridad regional, así como obtener detalles del asistente fiscal que es copropietario de un hotel

en la frontera valorizado en US$ 2 millones.