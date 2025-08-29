Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte Intensifica la Lucha Contra la Corrupción con el afianzamiento de la campaña «Hoy Estamos Muy Cerca de Ti»

Alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Micaela Bastidas de Los Olivos, recibieron charla sobre los delitos de corrupción

En un esfuerzo renovado por fortalecer la transparencia y la integridad en la administración pública y en la sociedad civil, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte ha afianzado su emblemática campaña «Hoy Estamos Muy Cerca de Ti».

Esta campaña difusión estratégica, tiene como objetivo principal empoderar a los ciudadanos, proporcionándoles las herramientas y el conocimiento necesarios para denunciar eficazmente los delitos de corrupción, y fomentar una participación activa tanto de las instituciones públicas como de la población en la erradicación de este flagelo.

La magíster María del Carmen Ruiz Hurtado, fiscal superior titular y gestora de la Fiscalía Especializada en Delitos de La Corrupción de Lima Norte, manifestó que la lucha contra la corrupción es un desafió que requiere la participación de los sectores de la sociedad. Enfatizó que la solución no pasa únicamente por endurecer las leyes y sancionar a los culpables. Es esencial fortalecer la ética y la moral en todos los ámbitos de la sociedad. Precisó que es fundamental abordar las causas profundas de la corrupción, como la falta de transparencia y la impunidad.

También indicó que es un imperativo, además resembrar valores y principios en las nuevas generaciones, tarea que compete a la familia, los colegios y la iglesia. Fomentar una cultura de valores que impulse la no tolerancia y la denuncia de actos ilícitos es fundamental para mejorar la situación actual. “Solo a través de un esfuerzo conjunto podemos lograr una sociedad más justa”.

Asimismo, exhortó a la población de esta jurisdicción de Lima Norte denunciar los actos de corrupción.

“Denunciar es un acto de patriotismo y un deber cívico que contribuye a construir una sociedad con valores éticos y morales». Al denunciar los actos de corrupción los ciudadanos pueden ayudar a prevenir la pérdida de recursos públicos y promover la justicia y la igualdad.

Conociendo los delitos de Corrupción

El afianzamiento de la campaña se materializó con una charla informativa en el colegio Micaela Bastidas, ubicado en el distrito de Los Olivos. Durante la charla, los alumnos recibieron información detallada sobre los delitos de corrupción y sus modalidades, así como las consecuencias legales que pueden acarrear y los mecanismos para denunciar actos de corrupción. También se les proporcionó trípticos y afiches informativos sobre los delitos de corrupción y los actos de corrupción, con el fin de que puedan conocer y reconocer estos actos ilícitos

El doctor Jorge Mauro García Juárez, fiscal provincial especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, fue el encargado de llevar a cabo la primera charla de difusión de la campaña Hoy estamos muy Cerca de Ti. En su intervención, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca el trabajo integral que realizan las fiscalías anticorrupción para combatir la corrupción.

Asimismo, el fiscal García Juárez hizo un llamado a los jóvenes alumnos presentes en la charla informativa para que se sientan empoderados para denunciar cualquier acto ilícito del que tengan conocimiento. “Cada uno de ustedes puede ser un agente de cambio en su comunidad”, dijo: “Les pido que compartan la información que hemos compartido hoy con sus familias y amigos, y que se conviertan en multiplicadores de la lucha contra la corrupción”.

La Unidad de Víctimas y Testigos: Un Apoyo Fundamental en la Lucha Contra la Corrupción

La doctora Lucy Rodríguez Herrera, abogada de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Lima Norte, destacó el importante rol que cumple la unidad en la protección y apoyo a las víctimas y testigos de la corrupción. «Los denunciantes no están solos», enfatizó. «Nuestra presencia reafirma el compromiso de la institución con la protección y apoyo a los testigos que se integran al Programa de Protección y Asistencia de Víctimas del Ministerio Público».

La Unidad de Víctimas y Testigos brinda un apoyo integral a las víctimas y testigos de la corrupción, garantizando su seguridad y bienestar durante todo el proceso de investigación y judicial. La doctora Rodríguez Herrera destacó que la unidad trabaja incansablemente para asegurar que los denunciantes se sientan protegidos y apoyados en su lucha por la justicia.

La Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Lima Norte reafirma su compromiso con la justicia y la verdad, y continuará trabajando para proteger y apoyar a las víctimas y testigos de la corrupción. La colaboración y el apoyo de la ciudadanía son fundamentales para lograr una justicia efectiva y transparente.

La campaña «Hoy Estamos Muy Cerca de Ti» no se limita a eventos puntuales. Los fiscales anticorrupción están desplegando módulos de atención integral en diversas instituciones públicas de la jurisdicción de Lima Norte, siguiendo un calendario preestablecido. Esta estrategia busca acercar la justicia a la ciudadanía, facilitando el acceso a la información y el asesoramiento necesario para combatir la corrupción en todos los niveles.

Se espera que esta campaña tenga un impacto significativo, como lo ha venido realizando, en la reducción de la corrupción, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y promoviendo una cultura de integridad y legalidad.

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción y exhorta a todos los ciudadanos a unirse a este esfuerzo colectivo por un Perú más justo y transparente.