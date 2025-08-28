Se sorteó la Champions League en Mónaco y donde Marcos López jugará en el Copenhague danés

Se realizó el sorteo del máximo certamen europeo en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia y donde se definió el camino de los 36 clubes participantes. La Champions League 2025-2026 ya tiene forma. Hoy jueves se realizó el sorteo de la Fase Liga y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen el camino que deberán transitar.

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes estarán fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. No habrá topes entre clubes de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Los diez partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League son los siguientes: PSG (Francia)-Bayern Múnich (Alemania). PSG (Francia)–F.C. Barcelona (España). Real Madrid (España)- Manchester City (Inglaterra). Real Madrid (España)-Liverpool (Inglaterra). Bayern Múnich (Alemania)-Chelsea (Inglaterra). Bayern Múnich (Alemania)-Arsenal (Inglaterra). Chelsea (Inglaterra)-F.C. Barcelona (España). Inter de Milán (Italia)–Liverpool (Inglaterra). Inter de Milán (Italia)-Atlético de Madrid (España). Atlético de Madrid (España)-Liverpool (Inglaterra).

Copenhague de Dinamarca donde juega el peruano Marcos López (único compatriota en Champions), tendrá rivales fuertes en el Borussia Dortmund (Alemania) (L), F.C. Barcelona (España) (V), Bayer Leverkusen (Alemania) (L), Villarreal (España) (V), Napoli (Italia) (L), Tottenham Hotspur (Inglaterra) (V), Kairat Almaty (Kazajistán) (L) y Qarabag (Azerbaiyán) (V).