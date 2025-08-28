Nicanor Boluarte dice que no tiene rabo de paja y lo pueden buscar donde sea

Señala que hace ejercicio de su profesión de abogado y nunca ha trabajado para una mina

De manera enérgica, tras el allanamiento por parte de la Fiscalía de la Nación de su domicilio, ubicado en un condominio de San Borja, Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, aseguró que no tiene ninguna mancha ni rabo de paja, por lo que la Fiscalía de la Nación puede buscar donde le parezca.

“Es absolutamente falso. Yo hago ejercicio de mi profesión como abogado y tengo expedientes absolutamente privados. Con los hechos de este allanamiento no tengo nada que ver. Y no conozco y nunca he conversado con el señor (Juan José) Santiváñez. Yo tengo arraigo laboral por mi ejercicio profesional desde hace muchos años y no necesito de nadie, ni del señor ni de esa oficina para tener arraigo laboral en el país”, expresó Nicanor Boluarte.

La diligencia de allanamiento, que se realizó desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la noche, estuvo a cargo de un grupo de fiscales del Quinto Despacho del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No sé nada ni conozco la mina El Dorado. Nunca he trabajado para ninguna mina. Nunca he hablado de nada, de ninguna mina. Ya les he dicho. Yo tengo arraigo laboral desde hace mucho tiempo como abogado y como especialista muchas veces del Ministerio de Educación. He tenido que renunciar al sector público desde que ganó el señor (Pedro) Castillo la presidencia de la República. Yo soy un funcionario de 25 años en la administración pública y no tengo ninguna mancha, absolutamente limpio, transparente, no tengo rabo de paja, me pueden buscar donde sea”, sentenció. Unos cinco representantes de la Fiscalía ingresaron a la casa de Nicanor Boluarte sin que se opusiera resistencia, luego de que un familiar del domiciliado les abriera la puerta.

Según fuentes de Fiscalía, la orden de allanamiento tiene fines de incautación de documentos relevantes para la investigación preliminar contra una presunta organización criminal dedicada a la comisión de delitos.

FISCALÍA INVESTIGA A LOS PROPIETARIOS DE MINA EL DORADO

Las pesquisas fiscales señalan que entre agosto y septiembre de 2024, los propietarios de la mina El Dorado habrían coordinado un operativo para recuperar terrenos sin autorización legal y con intervención de autoridades del Ejecutivo. Las autoridades investigan si estas acciones favorecieron intereses privados con recursos públicos.