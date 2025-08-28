Martín Vizcarra es trasladado nuevamente al penalde Barbadillo tras cambio en norma del INPE

UNA RESOLUCIÓN del Instituto Nacional Penitenciario estableció que los expresidentes de la República deberán cumplir su reclusión en dicho establecimiento por razones de seguridad.

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado este miércoles al penal de Barbadillo, en Ate, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dispusiera su reingreso al establecimiento mediante la Resolución

Presidencial N.° 264-2025. El exmandatario había permanecido en el penal Ancón II desde el 22 de agosto, tras una reclasificación que ahora quedó sin efecto.

El Inpe informó que la disposición responde a una modificación en la directiva sobre clasificación de internos, vigente desde 2023. La nueva norma incorpora el numeral 9.11, que ordena ubicar a los exjefes de Estado en el penal de Barbadillo, independientemente del régimen penitenciario que les corresponda o del puntaje alcanzado en la clasificación técnica.

Según la entidad, esta medida busca garantizar condiciones adecuadas deseguridad personal para quienes hayan ejercido la

presidencia de la República. El penal de Barbadillo se encuentra en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía

(Diroes), en el distrito de Ate, y actualmente alberga a otros exmandatarios.

Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva dictada por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Su ingreso

al penal se produjo a las 11:41 a.m., en un procedimiento que fue anunciado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien recalcó que la decisión corresponde exclusivamente al Inpe en el de sus atribuciones legales.