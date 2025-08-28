Italiano Jannik Sinner avanzó a la tercera ronda del US Open al vencer al australiano Popyrin

Avanza a paso firme. Jannik Sinner no tuvo mayores inconvenientes para seguir avanzando en el US Open. El tenista italiano venció en sets corridos al australiano Alexei Popyrin para clasificar a 16avos del último Grand Slam de la temporada.

El número 1 del mundo logró quedarse con todos sus saques durante el encuentro y también consiguió cinco quiebres en total para imponerse por 3 sets a 0 (parciales de 6-3, 6-2 y 6-2), en un tiempo total de 2 horas y 3 minutos efectivos de juego..

Ahora, Sinner se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov que se impuso por 7-8(6), 3-6, 7-6(4) y 6-3 al francés Valentin Royer en la instancia anterior. El partido por el pase a octavos de final está programado para mañana viernes 29 en horas de la tarde.