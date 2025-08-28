FONAVI: Este jueves 28 de agosto se inicia la devolución de aportes a más de 73 mil fonavistas desde los 68 años de edad

Desembolso de más de S/ 255 millones está orientado al Cuarto Grupo de Reintegro que cobró parcialmente sus aportes en años anteriores y se realizará a través de las ventanillas del Banco de la Nación.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informa que este jueves 28 de agosto se iniciará la devolución de los aportes a un nuevo grupo de ciudadanos que forman parte del Cuarto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.

Este avance en la devolución representa un desembolso de más de 225 millones de soles que corresponde a 73,739 fonavistas de los Grupos de Pago del 1 al 19, quienes cobraron parcialmente sus aportes en años anteriores.

El proceso incluye a los fonavistas titulares beneficiarios de los Grupos de Pago del 1 al 19, que al 31 de julio de 2025 hayan cumplido 68 o más años de edad, y a los beneficiarios fallecidos que hubieran cumplido 89 años de edad, al 31 de julio de 2025.

Además, incluye a quienes figuren en el Registro Nacional de la Personas con Discapacidad (CONADIS), a los que perciban una pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y a los pacientes de enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

La devolución se realizará a través de las ventanillas del Banco de la Nación y en las que se encuentren en los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano) ubicados en todo el país. El titular beneficiario deberá presente su DNI.

La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc del Fonavi indica que, para saber si forma parte de este Cuarto Grupo de Reintegro, puede consultar en:

https://fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ y en www.fonavi-st.pe

También puede llamar al Aló MAC, opción 1800, y a la central telefónica 01 640-8655, que brinda información sobre el proceso de devolución y otros trámites. Todas las consultas y trámites son absolutamente gratuitos. La secretaría técnica recomienda evitar a los tramitadores.

Cabe indicar que en los últimos años la Secretaría Técnica del Fonavi, hoy adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), logró concretar la devolución a más de un millón doscientos mil fonavistas, para lo cual se ha destinado más de 3,500 millones de soles, de acuerdo con los padrones oficiales.