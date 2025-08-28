“Con acoso y persecución política buscan desestabilizar al Gobierno”

En tono enérgico, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, rechazó las acciones de acoso contra la presidenta Dina Boluarte y denunció que el Ministerio Público y el Poder Judicial están instrumentalizados políticamente con la intención de desestabilizar al Gobierno.

Artículos relacionados

Nicanor Boluarte dice que no tiene rabo de paja y lo pueden buscar donde sea

Hace 4 horas

Ministro Santiváñez asegura que no tiene nada que ver con el caso

Hace 4 horas

“No es posible que, no obstante que el Tribunal Constitucional se pronunció para que la Fiscalía no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga con la persecución política. Lo ocurrido con el allanamiento a las casas de Nicanor Boluarte es una muestra de acoso político permanente a la mandataria, ministros, funcionarios y familiares”, sostuvo.

“Nadie se opone a las investigaciones, pero esto se ha convertido en persecución. Acá no hay investigación. No podemos permitir que se use a nuestros familiares para desestabilizar el sistema democrático”, subrayó.

Consideró que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían ser reestructurados, pues en lugar de perseguir delincuentes y allanar sus domicilios desarrollan un acoso sistemático a los políticos y al Ejecutivo.