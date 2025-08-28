Carlos Zambrano se ausentó de la Selección y viajó a exterior por temas personales

En el cuarto día de entrenamientos en La Videna, de cara a sus partidos contra Uruguay y Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la gran novedad fue la ausencia de Carlos Zambrano, que milita en Alianza Lima. Una razón muy particular le impidió trabajar con el resto de sus compañeros.

Según se pudo conocer al interior de la Selección, Zambrano no se encuentra en el plantel de la bicolor debido a que viajó al extranjero por temas estrictamente personales a pocos días del viaje de la Selección Peruana a Montevideo para su primer duelo de esta fecha doble de Eliminatorias.

El “Kaiser” Zambrano recibió el permiso del entrenador Óscar Ibáñez y el plan es que se integre a la concentración de la Selección Peruana ya en tierras uruguayas, a donde viajará el plantel seleccionado este sábado a las 3:00 p.m.

Otra noticia que dejó preocupación fue que el delantero de Alianza Lima Kevin Quevedo, quien no terminó la práctica por una molestia muscular, y hoy se sabrá si puede trabajar con normalidad o qué pasos darán en su tratamiento. Como el plantel viaja el sábado a Montevideo, los jugadores que militan en el exterior irán directamente a la capital uruguaya para integrarse a sus compañeros.