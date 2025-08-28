Alejandro Garnacho jugará en el Chelsea que pagó 40 millones de libras por su pase del Manchester United

Fin de la novela. Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, informó que las instituciones de Manchester United y Chelsea acordaron la transferencia del argentino Alejandro Garnacho. Los “Blues” pagarán cerca de 40 millones de libras por la joven estrella de los “Diablos Rojos”. La única traba pasaba porque los de Londresquerían primero desprenderse de algún atacante.

Garnacho sólo quería al Chelsea y firmará un contrato por muchos años con el club”, aseguró Romano en sus redes sociales. De esta manera, Garnacho será compañero de Enzo Fernández. «Me venden al Chelsea o me quedo acá sin jugar por los pr´ximos 6 o 12 meses», le habría dicho a los dirigentes del United, según revelaron medios europeos.

Esta situación conflictiva que vive en Manchester United y su inactividad, incluso ya en el cierre de la temporada pasada, provocaron que Leonel Scaloni no lo haya tenido en cuenta para la próxima doble gecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador.

Había estado en la lista preliminar para los dos primeros compromisos del año, contra Uruguay y Brasil, pero se quedó afuera cuando el entrenador recortó la lista, dándolo prioridad a otros con mejor presente.