Yoshimar Yotún: «No siento que sea ésta mi última Eliminatoria con la Selección Peruana»

Tajante: Yoshimar Yotún volante de Sporting Cristal, habló de lo que significa para él volver a ser convocado a la selección peruana y el momento en el que está. Además se refirió al recambio generacional y adelantó que no siente que esta sea su última eliminatoria.
«No sé si sea mi última eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras yo me sienta bien siempre en mi cabeza va a estar jugar por la selección. No depende de mí sino del comando técnico pero no creo que sea la última. Estoy en un momento bastante lindo de mi carrera, esta lesión me ha hecho ver las cosas totalmente diferente. Estoy más fuerte que antes y eso es importante», señaló Yotún en conferencia de prensa.
Sobre su lesión que lo alejó bastante tiempo de jugar sostuvo: «Ha pasado bastante tiempo, fue una lesión bastante complicada que me alejó mucho tiempo a nivel de clubes y selección pero jamás me di por vencido. No pensé en dejar de jugar, siempre estuve convencido que me iba a recuperar, que iba a volver y siempre tuve en la mira volver a jugar con Sporting Cristal, que era mi primera meta, y sabía que si podía jugar y andaba bien podía estar en la selección», dijo en conferencia de prensa.
Agregó: «Me siento muy feliz, disfrutando más que nunca cada día, cada entrenamiento lo disfruto al máximo y siempre trato de estar positivo. Sabemos que tenemos dos partidos muy importantes con aún posibilidad de meternos a un repechaje, estamos convencidos que vamos a sacar el partido adelante».
De los nuevos jugadores que encontró en la Selección dijo: “Es importante que aparezcan nuevas caras, siempre he dicho que mientras sigan apareciendo nuevas caras, para los más grandes va a ser más fácil dejar la selección. Estoy feliz por ver nuevas caras, por estar otra vez con la selección y trabajar con el ‘profe’ Oscar Ibáñez. Mientras haya posibilidad nosotros vamos a ir con todo», aseguró.