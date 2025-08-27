Oliver Sonne feliz de anotar su primer gol por el Burnley que clasificó a siguiente fase de la Carabao Cup

Luego de anotar su primer tanto con el Burnley, el peruano Oliver Sonne se mostró muy contento por avanzar en la Carabao Cup, y aseguró que el equipo está con mucha confianza para encarar el partido del fin de semana en Old Trafford ante Manchester United, por la tercera fecha de la Premier League.

«Estoy muy contento de ayudar al equipo de esa manera, aunque soy lateral derecho. Pero sí, estoy muy emocionado con el gol y, lo más importante, con la victoria», admitió el futbolista de raíces peruanas de 24 años.

Luego, Sonne manifestó: «Esto debe ser una buena inyección de confianza para el fin de semana, que será otro partido muy difícil en Old Trafford. Creo que también podemos ser muy difíciles para muchos equipos de la Premier League. Y tenemos que demostrarlo de nuevo este sábado».

De cara al compromiso del sábado a las 9:00 a.m. ante Manchester United, el peruano dijo lo siguiente: «Es una buena manera de demostrarles a los equipos que podemos jugar muy bien en nuestro estadio. Sabemos que tendremos un partido muy difícil el fin de semana, pero dos partidos, dos victorias, nos darán confianza para creer que tenemos oportunidades y la calidad necesaria».