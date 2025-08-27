Ministro Sandoval: Poder Judicial y Ministerio Público buscan desestabilizar al Gobierno

Titular del MTC no se opone a las investigaciones, pero rechaza el allanamiento de la casa del hermano de la presidenta Boluarte y considera que hay persecución política.

En tono enérgico, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, rechazó las acciones de acoso contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y denunció que el Ministerio Público y el Poder Judicial están instrumentalizados políticamente con la intención de desestabilizar al gobierno.

“No es posible que, no obstante que el Tribunal Constitucional se pronunció para que la Fiscalía no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga con la persecución política. Lo ocurrido hoy con el allanamiento a las casas de Nicanor Boluarte es una muestra de acoso político permanente a la mandataria, ministros, funcionarios y familiares”, sostuvo Sandoval Pozo.

«Nadie se opone a las investigaciones, pero esto se ha convertido en persecución. Acá no hay investigación. No podemos permitir que se use a nuestros familiares para desestabilizar el sistema democrático”, subrayó.

Agregó que con estas acciones solo se busca distraer a la población y desestabilizar a la jefa de Estado. En ese sentido, consideró que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían ser reestructurados, pues en lugar de perseguir delincuentes y allanar sus domicilios desarrollan un acoso sistemático a los políticos y al Ejecutivo.

“La justicia en el Perú se ha instrumentalizado políticamente. Queremos un Ministerio Público autónomo un Poder Judicial independiente y como eso ya no existe, ya se ha agotado, queremos la reestructuración de la Fiscalía y la organización total del sistema judicial», remarcó el titular de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, Sandoval Pozo respaldó las decisiones de la presidenta y subrayó que sus acciones como ministro del sector siempre son transparentes, como así lo demuestra su trayectoria y antecedentes.