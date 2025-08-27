Marcos López con Copenhague de Dinamarca clasificó a la Champions League

Un peruano en la Champions League 2025-2026. Será nada menos que el lateral Marcos López, quien hoy con su equipo Copenhague, logró el boleto a jugar el máximo torneo de clubes del Continente Europeo, tras vencer al Basilea de Suiza 2-0 en el partido de vuelta, tras empatar en la ida 1-1.

Los goles del cuadro danés, los anotaron en el complemento Andreas Cornelius a los 46’ y el alemán Yousouffa Moukoko a los 84’ de lanzamiento penal. López que tuvo un puntaje de 7.5, se afianzó de titular en el Copenhague.

Los otros tres clasificados son el Benfica de Portugal que eliminó al Fenerbahce turco 1-0, el Brujas de Bélgica que goleó al Glasgow Rangers de Escocia 6-0, y el Qarabag de Azerbaiyán al Ferencvaros de Hungría con marcador global de 5-4. El sorteo de los grupos será hoy jueves en Mónaco-Francia.