Gianluca Lapadula renovó por dos años con el Spezia de la Serie «B» del Calcio Italiano

Cuando todo hacía indicar que el futuro de Gianluca Lapadula cambiaba nuevamente, ahora el delantero peruano podría haber encontrado un poco más de estabilidad al renovar su contrato con Spezia por dos temporadas más. Su vínculo vencía a finales de junio del próximo año y, sumado a eso, no venía siendo tomado en cuenta por el entrenador Luca D’Angelo, quien no lo consideró para el debut en la Serie B.

De acuerdo al medio ‘Spezia 1906’, que cita a La Gazzetta Dello Sport, Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo con la directiva para extender su contrato hasta la temporada 2027. El atacante había atraído interés del Pescara, su ex equipo, pero finalmente decidió quedarse en el cuadro albinegro.

De esta forma, el delantero peruano sería convocado para el siguiente partido de la segunda fecha ante Catanzaro, en el que podría sumar sus primeros minutos. Además, en Spezia esperan que retome su mejor forma física en las siguientes semanas.