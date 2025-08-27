Dina Boluarte defiende a Nicanor Boluarte tras allanamiento y cuestiona a  jueces y fiscales

Presidenta interrumpió su discurso por el Día de la Defensa Nacional para salir en defensa de su hermano. Acusó a Fiscalía y al Poder Judicial de supuestamente querer llevar las riendas del país

La presidenta Dina Boluarte se pronunció tras el allanamiento a la vivienda de su hermano Nicanor y cuestionó duramente la investigación fiscal. Aseguró que “es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales” y criticó que se hable de una supuesta organización criminal cuyos integrantes “ni siquiera se conocen entre sí”.

Durante su discurso por el Día de la Defensa Nacional, Boluarte hizo un alto para salir en defensa de su hermano, a quien considera se le he “armado otro muñeco”.Aseguró que “es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales” y criticó que se hable de una supuesta organización criminal cuyos integrantes “ni siquiera se conocen entre sí”.

“Esta mañana, de manera sorpresiva y por la prensa, me enteré que, por segunda vez, allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Zegarra, mi hermano por una dizque organización criminal que cuyos integrantes no se conocen los unos y los otros. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, reclamó la mandataria.

“Desde acá, le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte”, alegó.

Dina Boluarte también sacó a colación acusaciones de un sector de extrema derecha contra fiscales que tienen a su cargo casos mediáticos, los mismos que supuestamente no podrían justificar sus inmuebles.

“¿Y dónde están las carpetas fiscales de aquellos que no pueden comprobar con sus ingresos mensuales la construcción de sus edificios o de sus casas en la playa? ¿Por qué no se autoallanan? Ahí sí hay mucho rabo de paja que rebanar. Ya quisiera que ellos tuvieran un ápice de la decencia y honestidad del doctor Nicanor Boluarte Zegarra», apuntó.

La presidenta Dina Boluarte deslizó que el objetivo del allanamiento a la vivienda de su hermano no sería él, sino “contra esta presidenta que no agachó la cabeza ni al chantaje, ni a la venganza, ni al rencor”.

“Sé que quieren desestabilizar al Gobierno, pero desde acá, desde la casa de todos los peruanos, le digo a esos fiscales y a esos jueces: esta presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo, porque en mis venas está la estirpe de don Francisco Boluarte Cárdenas”, apuntó.

Y agregó: “Esa estirpe es la que tenemos los Boluarte y aquí estaremos fuertes, firmes y dignos y sin miedo absolutamente a nadie. Seguiremos gobernando sin distracciones. Seguiremos avanzando en consolidar nuestra economía, en consolidar el crecimiento de las familias peruanas y en consolidar la paz y la democracia”.

“En las próximas elecciones veamos a quienes elegimos. No demos un salto al vacío donde van a querer nuevamente capturar las instituciones como lo tienen capturado parte del Ministerio Público y parte del Poder Judicial. Y desde allí, en las sombras, quieren seguir llevando las riendas del país. Esa es la verdad y aquí se los decimos de frente: no les tengo miedo. La familia Boluarte siempre se mantendrá firme y digna. No tenemos rabo de paja”, concluyó.