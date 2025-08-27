Dictan detención preliminar contra ocho miembros de una organización criminal que se dedicaría a la pornografía infantil

Dictan detención preliminar contra ocho miembros de una organización criminal que se...

Ocho miembros de una organización criminal que se dedicaría a la pornografía infantil desde el año 2024 y que venían compartiendo imágenes y videos de abuso sexual de menores de edad, fueron detenidos y son investigados por el Ministerio Público de Lima Noroeste.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste del Tercer Equipo, ejecutó allanamientos en diferentes inmuebles del distrito de Ventanilla y logró la detención preliminar judicial de ocho personas investigadas por los delitos de organización criminal con fines de pornografía infantil.

Durante el operativo transnacional «Aliados por la infancia V», fueron detenidos Álvaro Zea (23), quién sería el cabecilla de la red criminal, Alejandro Chicllan (23), Jorge Quintanilla (25), Silverio Vásquez (20), Víctor Ochavano (44), Armando Guerra (43), Cristopher Cortez (28) y Leoncio Chávez (54).

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los detenidos habrían captado, almacenado, difundido y comercializado diariamente imágenes y videos de abuso sexual infantil desde el año 2024, a través de medios tecnológicos y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram y Signal.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra, quienes, además, lograron la incautación de teléfonos celulares, los mismos que serán sometidos a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

La actividad criminal se detectó a través de la plataforma norteamericana NCMEC (Centro Nacional para Víctimas de Explotación Sexual).

Asimismo, se contó con el apoyo de personal policial de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales, la ONG Our Rescue y la Oficina de Investigación en Seguridad Nacional (HSI).