Arequipa: dictan 24 meses de prisión preventiva para dos miembros de la organización criminal «Los Orientales»

Dos ciudadanos venezolanos sindicados de integrar la organización criminal transnacional «Los Orientales – Cártel del Caribe Nueva Generación», serán recluidos en el penal de dicha ciudad, por disposición del Poder Judicial.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa del Equipo 2, consiguió que se dicte la medida coercitiva para los extranjeros Carlos Vivas y Yeiberth Torrealba, acusados por los delitos de organización criminal, tráfico ilícito de drogas, marcaje y sicariato.

Según la hipótesis de la fiscal provincial Rossmery Mendoza Palomino, los imputados tendrían el rol de ser los gatilleros dentro de la red criminal.

De acuerdo a las investigaciones Vivas como Torrealba participaron en hechos violentos, incluido un caso de sicariato registrado el último 25 de julio y también estarían vinculados al tráfico de clorhidrato de cocaína, marihuana, ‘tussi’, LSD y otras drogas sintéticas que distribuían en la región.

La medida fue obtenida en virtud a la celeridad de las indagaciones del despacho fiscal especializado, así como el análisis de conversaciones mantenidas entre los imputados, quienes trataron sobre amenazas del presunto líder de la red, alias ‘Adrián’, contra integrantes de la Fiscalía y la Policía de Crimen Organizado.