Abogado Luis Vivanco lo califica como un abuso de autoridad del Ministerio Público

Allanamiento contra Nicanor Boluarte: nueva maniobra para desestabilizar al Gobierno

El allanamiento realizado esta mañana en la vivienda del Dr. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, constituye —según su defensa— una nueva maniobra orientada a desestabilizar al Gobierno y a desviar la atención de las graves acusaciones que hoy recaen sobre la más alta cúpula del Ministerio Público.

El abogado Luis Vivanco calificó la intervención de la Fiscalía como un abuso de autoridad y denunció que se trata de un acto político más que jurídico. “No hubo notificación previa ni citación formal; este es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día”, expresó ante la prensa.

Voceros cercanos al entorno presidencial señalaron que la acción fiscal no hace más que confirmar una línea de politización de la justicia. “Se busca actuar sin pruebas, con el único objetivo de dañar y generar inestabilidad. Los peruanos no podemos seguir siendo víctimas de estas acciones dirigidas”, remarcaron.

Asimismo, recordaron que el Tribunal Constitucional ya estableció que el Ministerio Público no puede realizar acciones desmedidas e injustas contra la presidenta de la República, por lo que resulta “extraño” que ahora se pretenda usar la misma estrategia en contra de un miembro de su familia.