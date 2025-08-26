“Rituales del Café”: Un viaje periodístico al corazón del café de especialidad

La periodista Esther Vargas presenta su nueva obra, Rituales del Café, una investigación exhaustiva y visualmente cautivadora que explora el universo del café de especialidad con especial énfasis en el Perú y sus protagonistas a nivel global.

Con el prólogo de Giovanna Villegas, representante de la Asociación de Baristas del Perú (ARTEBAR), y Anggela Sara García, primera jueza peruana certificada por el World Coffee Championships (WCC), este libro de 350 páginas, tapa dura e ilustraciones cuidadas ofrece una mirada profunda a cada eslabón de la cadena cafetera.

La autora recoge testimonios inéditos de productores, catadores, tostadores y baristas tanto del Perú como del extranjero, resaltando la diversidad de perspectivas, retos y visiones sobre la industria del café. Con un enfoque narrativo cercano y riguroso, Vargas analiza tendencias globales, explica el concepto de café de especialidad y aborda temas clave como la sostenibilidad, la trazabilidad y el rol de las mujeres en el sector.

Entre los capítulos destacados figuran:

Café de especialidad: más allá del sabor

La revolución cafetera: entender las olas para leer la taza

Cafeterías de especialidad: espacios que cuentan historias

Café peruano: identidad, territorio, excelencia, retos

Tostadores, catadores y baristas: guardianes de la calidad

Rituales de preparación y fichas técnicas

“Este libro es un homenaje al café peruano y al café del mundo. Quise reunir voces, experiencias y saberes para que el lector entienda que detrás de cada taza hay trabajo, conocimiento y pasión, sin importar el lugar de origen”, señala Esther Vargas.

Lanzamiento y presentaciones

Rituales del Café estará disponible desde el 25 de agosto y se presentará en diversos espacios culturales y cafeterías del país: