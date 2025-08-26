PRODUCE: Cooperativas podrán acceder a todos los servicios y programas dirigidas a MYPE

Medida contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de las MYPE en su conjunto, pues fomentará un entorno más dinámico y competitivo.

A través de la publicación del Decreto Supremo N° 016-2025-PRODUCE, el Gobierno fortalece la competitividad del modelo cooperativo al optimizar el acceso de las cooperativas de usuarios y de las centrales de cooperativas a todos los servicios y programas del sector Producción, en igualdad de condiciones que las micro y pequeñas empresas (MYPE).

El viceministro de MYPE e Industria, César Quispe Luján, explicó que con esta publicación se da un paso importante para contribuir en el desarrollo de miles de peruanos que forman parte de las cooperativas, espacios que permiten a los productores y emprendedores alcanzar economías de escala, negociar mejores precios para los insumos y acceder a condiciones más favorables para colocar sus productos en el mercado.

“Desde el Ministerio de la Producción reconocemos que la asociatividad es clave para el crecimiento. Nuestro compromiso es claro: seguir impulsando políticas que promuevan la formalización, asociatividad, la innovación y el desarrollo productivo. Porque juntos, cooperando, construimos un Perú con más oportunidades para todos”, subrayó.

A nivel mundial, las cooperativas demuestran ser un modelo empresarial clave para el desarrollo inclusivo, involucrando a más del 12% de la población global y generando ingresos superiores a los US$ 2,14 billones. En el Perú, este impacto se refleja en las 2713 cooperativas que, en 2024, contribuyeron significativamente a la economía nacional con S/ 2,429 millones al PBI, la creación de más de 25 000 empleos directos y exportaciones por valor de US$ 416 millones, con una fuerte concentración en los sectores agrario y de ahorro y crédito.

El Ministerio de la Producción implementará lo dispuesto a través de la prestación de los servicios y acciones de sus organismos públicos adscritos, programas y unidades de organización, adecuando sus líneas de acción. Por parte, los gobiernos regionales y municipalidades implementarán la norma conforme a sus respectivas leyes orgánicas, a través de las acciones que llevan a cabo en favor de las MYPE, en permanente articulación con PRODUCE.